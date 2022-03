Piccoli Putin crescono in Italia (Di mercoledì 2 marzo 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/03/Dostojevsky.mp4 È ufficiale: l’Occidente sta impazzendo. La differenza che dovrebbe esistere tra una democrazia liberale e un’autarchia, è la libertà di discussione e di opinione. Anche quella più urticante. Si può ancora discutere, ad esempio, sui limiti della Nato in questa vicenda? Si può ancora discutere dell’opportunità di inviare armi ai civili ucraini? Si possono ancora leggere i media russi, o si tratta di intelligenza con il nemico? Badate bene, chi scrive accetta semplicemente che si possano fare queste domande, non le risposte implicite che alcuni critici dell’Occidente danno. Riteniamo, per chiarire gli equivoci, che la peggiore leadership europea, non sia neanche paragonabile alla migliore autarchia russa. Però dobbiamo evitare dia assomigliare a queste autarchie. Con il Covid abbiamo limitato molte libertà ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 2 marzo 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/03/Dostojevsky.mp4 È ufficiale: l’Occidente sta impazzendo. La differenza che dovrebbe esistere tra una democrazia liberale e un’autarchia, è la libertà di discussione e di opinione. Anche quella più urticante. Si può ancora discutere, ad esempio, sui limiti della Nato in questa vicenda? Si può ancora discutere dell’opportunità di inviare armi ai civili ucraini? Si possono ancora leggere i media russi, o si tratta di intelligenza con il nemico? Badate bene, chi scrive accetta semplicemente che si possano fare queste domande, non le risposte implicite che alcuni critici dell’Occidente danno. Riteniamo, per chiarire gli equivoci, che la peggiore leadership europea, non sia neanche paragonabile alla migliore autarchia russa. Però dobbiamo evitare dia assomigliare a queste autarchie. Con il Covid abbiamo limitato molte libertà ...

Advertising

Hotaru_Tomoe78 : RT @idrossido: Quando urlate 'Libertà, libertà!' sui social al calduccio o con altri quattro gatti in piazza, ricordate che il terrorista P… - UmaTrauma : RT @idrossido: Quando urlate 'Libertà, libertà!' sui social al calduccio o con altri quattro gatti in piazza, ricordate che il terrorista P… - idrossido : Quando urlate 'Libertà, libertà!' sui social al calduccio o con altri quattro gatti in piazza, ricordate che il ter… - MariellaLoi : Piccoli Putin crescono in Italia: vogliono cancellare la Russia - Nicola Porro - AmbraBeni : RT @VeritasVper: @DarioNardella Guarda quanto sono belli quelli che vuoi liberare da Putin. Lo sapete cosa è quel simbolo imbecilli? È il w… -