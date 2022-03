Paolo Nori, dopo la denuncia dello scrittore l’università Bicocca fa retromarcia: “Il corso su Dostoevskij si farà” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il corso su Dostoevskij si terrà come previsto: l’università Bicocca è tornata sui suoi passi dopo la denuncia di Paolo Nori. Lo scrittore in un video pubblicato su Instagram aveva annunciato che le sue lezioni erano state rimandate: “Il prorettore alla didattica ha comunicato la decisione, presa con la rettrice, di rimandare il corso su Dostoevskij. Lo scopo è quello di evitare ogni forma di polemica, soprattutto interna, in quanto è un momento di forte tensione”, spiegava Nori nel suo video. Poi però è arrivato l’intervento della stessa rettrice della Bicocca, Giovanna Iannantuoni, che ha negato una qualsiasi forma di censura e ha parlato di un “malinteso“. “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilsusi terrà come previsto:è tornata sui suoi passiladi. Loin un video pubblicato su Instagram aveva annunciato che le sue lezioni erano state rimandate: “Il prorettore alla didattica ha comunicato la decisione, presa con la rettrice, di rimandare ilsu. Lo scopo è quello di evitare ogni forma di polemica, soprattutto interna, in quanto è un momento di forte tensione”, spiegavanel suo video. Poi però è arrivato l’intervento della stessa rettrice della, Giovanna Iannantuoni, che ha negato una qualsiasi forma di censura e ha parlato di un “malinteso“. “Non ...

matteorenzi : L'Università Bicocca di Milano avrebbe bloccato una serie di lezioni su Dostoevskij di Paolo Nori. Proibire di stud… - pbersani : Ma davvero è stato annullato a Paolo Nori un percorso didattico su Dostoevskij in ragione della “delicatezza” del m… - LaStampa : L’università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij: “Evitiamo le polemiche”. Lo scrittore in lacri… - 672Cilia : RT @PaolaToogoodxme: Cancellare il corso su #Dostoevskij - tenuto dal professor Paolo Nori - è un gesto che condanno. Rifuggo la censura,… - Giulslovesharry : RT @unoscribacchino: “Lo scopo è quello di evitare ogni forma di polemica in quanto momento di forte tensione”. L’Università degli Studi d… -