Mosca, 'truppe russe hanno conquistato città di Kherson' (Di mercoledì 2 marzo 2022) I militari russi affermano di aver conquistato la città strategica di Kherson, nel sud dell'Ucraina. "Le divisioni delle forze armate russe hanno preso il pieno controllo del centro regionale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) I militari russi affermano di averlastrategica di, nel sud dell'Ucraina. "Le divisioni delle forze armatepreso il pieno controllo del centro regionale di ...

Advertising

Adnkronos : Guerra #Ucraina-Russia, von der Leyen: 'Mosca ritiri ora truppe'. - fanpage : Decine di manifestanti che erano in strada a Mosca per protestare contro l'invasione dell'Ucraina da parte delle tr… - NicolaPorro : ??Ultim'ora #Ucraina ?? Dopo lo stop al gasdotto, Mosca risponde: 'Gli europei pagheranno il #gas 2mila euro': cosa a… - amicoFaralla : RT @ilmanifesto: DELITTO INTERNAZIONALE #ilmanifesto #laprima I russi bombardano la torre della televisione e il memoriale dell’Olocaus… - Bruno14866660 : RT @BelpietroTweet: Spedire a Kiev armi e denaro, ammassare truppe in Europa orientale e sbarrare le acque a Mosca, anziché spegnere l’ince… -