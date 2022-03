M5S, Ferrara: Expo 2030, grazie a commissione in ritardo Raggi non sarà in delegazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – “Domani il sindaco Gualtieri sarà a Dubai per promuovere la candidatura di Roma all’Expo2030. grazie anche alle polemiche sollevate ad arte da qualche quotidiano, tutti si stanno chiedendo perché nella delegazione che si recherà negli Emirati Arabi non ci sarà Virginia Raggi di recente nominata presidente della commissione speciale su Expo2030.” “Esattamente, proprio lei che ha curato il dossier sulla candidatura di Roma all’Expo. Noi sappiamo cosa rispondere: il sindaco Gualtieri da subito aveva manifestato la volontà di collaborare con la ex sindaca per vincere la sfida e avrebbe auspicato la nomina entro la fine del 2021.” “Purtroppo, una parte della maggioranza, trovando scuse e cavilli, ha ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – “Domani il sindaco Gualtieria Dubai per promuovere la candidatura di Roma all’anche alle polemiche sollevate ad arte da qualche quotidiano, tutti si stanno chiedendo perché nellache si recherà negli Emirati Arabi non ciVirginiadi recente nominata presidente dellaspeciale su.” “Esattamente, proprio lei che ha curato il dossier sulla candidatura di Roma all’. Noi sappiamo cosa rispondere: il sindaco Gualtieri da subito aveva manifestato la volontà di collaborare con la ex sindaca per vincere la sfida e avrebbe auspicato la nomina entro la fine del 2021.” “Purtroppo, una parte della maggioranza, trovando scuse e cavilli, ha ...

