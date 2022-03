M5s, Conte “Mi sottoporrò a una nuova votazione” (Di mercoledì 2 marzo 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La leadership non credo che sia solo una questione di pronunce, peraltro provvisorie cautelari da parte di un tribunale. Io e la comunità del M5S siamo uniti, non solo da tre anni di lavoro insieme ma poi anche da un voto che ha portato il 92% quasi il 93% dei votanti a esprimere una preferenza per questa leadership”: Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite a “Non Stop News” su Rtl.“Abbiamo già predisposto tutto – aggiunge – perchè comunque non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti che possono venire da un tribunale. Ricorderete che in prima istanza era stato un provvedimento a noi favorevole, questo sfavorevole è di seconda istanza ed ha determinato la sospensione. Per questo faremo tabula rasa di quanto accaduto e torneremo dai nostri iscritti con una votazione già fissata per il 10 e l'11 marzo. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La leadership non credo che sia solo una questione di pronunce, peraltro provvisorie cautelari da parte di un tribunale. Io e la comunità del M5S siamo uniti, non solo da tre anni di lavoro insieme ma poi anche da un voto che ha portato il 92% quasi il 93% dei votanti a esprimere una preferenza per questa leadership”: Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ospite a “Non Stop News” su Rtl.“Abbiamo già predisposto tutto – aggiunge – perchè comunque non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti che possono venire da un tribunale. Ricorderete che in prima istanza era stato un provvedimento a noi favorevole, questo sfavorevole è di seconda istanza ed ha determinato la sospensione. Per questo faremo tabula rasa di quanto accaduto e torneremo dai nostri iscritti con unagià fissata per il 10 e l'11 marzo. In ...

