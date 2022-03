Lukashenko: "Noi non combattiamo". Il giallo delle truppe entrate in Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre Minsk si dice pronta "a negoziare la pace" chiede a Mosca altri missili. Il Parlamento ucraino conferma: soldati dentro i confini Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre Minsk si dice pronta "a negoziare la pace" chiede a Mosca altri missili. Il Parlamento ucraino conferma: soldati dentro i confini

Advertising

N7_enseven : @Alena7191492 @DiegoFusaro e allora di dove sei? bielorussa? e chiedi a noi di intervenire? ma che ci avete preso c… - electro7dark : @TNannicini Bisogna spiegarlo bene ai politici nostrani che si ispirano a Putin, Bolsonaro, Lukashenko, fargli capi… - analistapercaso : Il dittatore bielorusso #Lukashenko: 'La leadership russa non ha mai sollevato con noi la questione del nostro coin… - AngeloniLina : RT @laura_ceruti: Ma lo sapete che noi abbiamo rischiato per un pelo, ma proprio per un pelo eh, di essere oggi a fianco di #Putin e di #Lu… - vivinbaro : RT @laura_ceruti: Ma lo sapete che noi abbiamo rischiato per un pelo, ma proprio per un pelo eh, di essere oggi a fianco di #Putin e di #Lu… -