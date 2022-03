La sfilata Saint Laurent autunno inverno 2022 riassume l’eleganza parigina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Luci soffuse, la Tour Eiffel illumina Parigi, e mentre suona una musica solenne va in scena la sfilata Saint Laurent autunno inverno 2022. Un’omaggio all’Art Dèco, che occupa un posto speciale nell’universo della maison e che arriva in passerella sottoforma di pellicce ’80 e lunghi abiti fascianti. Fonte d’ispirazione anche Nancy Cunard, attivista dalla mentalità indipendente e dall’estetica maschile. La semplicità delle silhouette si contrappone ai tessuti scelti, generando una collezione che rappresenta il sogno collettivo della moderna eleganza parigina. Dalla sfilata Saint Laurent A/I 22. Le ispirazione Art Déco di Yves Saint Laurent Quando si parla di Art Déco, il collegamento ... Leggi su amica (Di mercoledì 2 marzo 2022) Luci soffuse, la Tour Eiffel illumina Parigi, e mentre suona una musica solenne va in scena la. Un’omaggio all’Art Dèco, che occupa un posto speciale nell’universo della maison e che arriva in passerella sottoforma di pellicce ’80 e lunghi abiti fascianti. Fonte d’ispirazione anche Nancy Cunard, attivista dalla mentalità indipendente e dall’estetica maschile. La semplicità delle silhouette si contrappone ai tessuti scelti, generando una collezione che rappresenta il sogno collettivo della moderna eleganza. DallaA/I 22. Le ispirazione Art Déco di YvesQuando si parla di Art Déco, il collegamento ...

Advertising

7defsoul7 : RT @GOT7_italia: [220301] FOTO DI MARK IN ATTESA PER LA SFILATA DI SAINT LAURENT!! ?? @GOT7Official @marktuan #GOT7 #??? #MarkTuan #??? ht… - Valeria010696 : RT @GOT7_italia: [220301] FOTO DI MARK IN ATTESA PER LA SFILATA DI SAINT LAURENT!! ?? @GOT7Official @marktuan #GOT7 #??? #MarkTuan #??? ht… - hoseok_il : RT @GOT7_italia: [220301] FOTO DI MARK IN ATTESA PER LA SFILATA DI SAINT LAURENT!! ?? @GOT7Official @marktuan #GOT7 #??? #MarkTuan #??? ht… - arianna_zamy : RT @GOT7_italia: [220301] FOTO DI MARK IN ATTESA PER LA SFILATA DI SAINT LAURENT!! ?? @GOT7Official @marktuan #GOT7 #??? #MarkTuan #??? ht… - bowtuan1a : RT @GOT7_italia: [220301] FOTO DI MARK IN ATTESA PER LA SFILATA DI SAINT LAURENT!! ?? @GOT7Official @marktuan #GOT7 #??? #MarkTuan #??? ht… -