Guerra Russia-Ucraina, padre Zanotelli contro il governo e il Parlamento: “Mandare armi è come soffiare sul fuoco” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Mandare armi in Ucraina è come soffiare sul fuoco“. A dirlo, sceso in piazza a Roma per esprimere solidarietà al popolo ucraino e ai rifugiati, il padre missionario Alex Zanotelli, che ha criticato senza incertezze la posizione del governo guidato da Mario Draghi e il voto dei parlamentari, che si sono schierati con l’esecutivo. Zanotelli ha anche invitato i presidenti delle conferenze episcopali europee ad andare a Kiev per porre fine alla Guerra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “insul“. A dirlo, sceso in piazza a Roma per esprimere solidarietà al popolo ucraino e ai rifugiati, ilmissionario Alex, che ha criticato senza incertezze la posizione delguidato da Mario Draghi e il voto dei parlamentari, che si sono schierati con l’esecutivo.ha anche invitato i presidenti delle conferenze episcopali europee ad andare a Kiev per porre fine alla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

