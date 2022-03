Guerra in Ucraina, Powell (Fed): Sanzioni anche per criptovalute (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Gli effetti delle Sanzioni alla Russia sono stati finora significativi”. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che la “Guerra in Ucraina mostra la necessità di un’azione sulle criptovalute. Le attuali valute digitali sono un veicolo per la speculazione”, aggiunge Powell. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Gli effetti dellealla Russia sono stati finora significativi”. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome, sottolineando che la “inmostra la necessità di un’azione sulle. Le attuali valute digitali sono un veicolo per la speculazione”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - ASgrulletti : A suo modo, qualcosa di meraviglioso... - ADA79991318 : RT @leonemaschio: Mentre si combatte in Ucraina, baffetto D’Alema vende armi e aerei da guerra alla Colombia: in piazza fanno cortei della… -