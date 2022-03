Graduatoria interna di istituto: come si valuta il punteggio per figli minori (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il punteggio per figli minori si valuta in modo differente a seconda dell'età del figlio. Lo prevede la tabella di valutazione allegata al CCNI L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilpersiin modo differente a seconda dell'età delo. Lo prevede la tabella dizione allegata al CCNI L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto: come si valuta il punteggio per figli minori - orizzontescuola : Graduatoria interna e docenti soprannumerari: come si calcola il servizio svolto in “altro ruolo” - orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto, esclusione per assistenza coniuge, figlio e genitore. Condizioni - orizzontescuola : Graduatoria interna e docenti soprannumerari: come si calcola il servizio “pre-ruolo” - ProDocente : Graduatoria interna e docenti soprannumerari: come si graduano gli ultimi arrivati e quelli già presenti nell’organ… -