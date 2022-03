GF Vip | Kabir Bedi rincara la dose su Manila Nazzaro | “È disposta a tutto”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 2 marzo 2022) In una recente intervista,è tornato a parlare di, che inizialmente nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sembrava sua amica, mentre poi gli ha voltato le spalle nominandolo. L’attore indiano non solo ha ribadito il suo pensiero non positivo sull’ex Miss Italia, ma l’ha ribaditondo la. “Connon ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei fosse disperata e pronta apur di vincere” ha dichiarato al settimanale “Chi”, usando parole molto forti. L’attore indiano ha poi affermato che si tratta di una sua impressione dopo aver visto il suo comportamento ambiguo. “Lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito” ha ...