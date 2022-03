Fisco | su mappa catasto nessun passo indietro Draghi | ma no nuove tasse su casa**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Si tenta la mediazione per uscire dall'impasse. Va avanti serrato in queste ore il dialogo tra Palazzo Chigi e il Parlamento sulla delega fiscale, o meglio sulla misura -finita al centro di un braccio di ferro- che prevede unatura degli immobili su tutto il territorio nazionale, norma che, in commissione Finanze alla Camera, la Lega ma anche Forza Italia, Coraggio Italia e Noi con l'Italia, oltre a Fdi, hanno chiesto di cancellare. Fonti di governo vicine al presidente del Consiglio Marioconfermano all'Adnkronos che la barra resta dritta: sullatura degli immobili il premier non ha intenzione di cedere, di fare passi. Tuttavia si lavora a una soluzione per uscire dallo stallo, che non può certo passare, viene rimarcato con forza, dallo stralcio della norma. Ma da ...