Coppa Davis 2022, Slovacchia-Italia si giocherà di venerdì e sabato, non di domenica! Programma, orari, tv, streaming (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il tennis internazionale si ferma in questa settimana per lasciare spazio alla Coppa Davis. L'edizione numero 110 del torneo tennistico più antico del mondo è arrivata alla settimana dei preliminari, con dodici sfide tra Nazionali che scriveranno il quadro completo delle sedici squadre che accederanno ai gironi di settembre. C'è anche l'Italia, che incrocerà le armi con la Slovacchia a Bratislava. Azzurri che non si presentano nella loro miglior formazione, viste le assenze di Matteo Berrettini e Fabio Fognini; sarà quindi Jannik Sinner il leader designato della selezione di Filippo Volandri, accompagnato da Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Simone Bolelli. Slovacchia che risponde invece con Alex Molcan, numero 66 mondiale, accompagnato da Norbert Gombos, Filip Horansky, Filip ...

