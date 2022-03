Borsa: a Tokyo apertura in calo ( - 1,18%) (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in ribasso, dopo la pesante contrazione degli indici azionari Usa sui quali pesano i rialzi dei prezzi del petrolio, ai massimi in 7 anni, e le incertezze sull'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ladiinizia gli scambi in ribasso, dopo la pesante contrazione degli indici azionari Usa sui quali pesano i rialzi dei prezzi del petrolio, ai massimi in 7 anni, e le incertezze sull'...

