Bologna, è Arnautovic il calciatore positivo al Covid: Mihajlovic spera ancora (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il positivo in casa Bologna dovrebbe essere Arnautovic, ma Mihajlovic spera ancora di averlo domenica Nella giornata di ieri, il Bologna ha comunicato la presenza nel gruppo squadra di un positivo al Covid-19. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si tratterebbe di Marko Arnautovic; visto anche l'impiego di Barrow da prima in allenamento. L'austriaco si ferma così nel suo momento migliore, ma Mihajlovic spera ancora di averlo per la partita di domenica contro il Torino. Per essere a disposizione, però, l'attaccante dovrebbe negativizzarsi entro sabato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

