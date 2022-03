Biden lancia KleptoCapture, la task force contro gli oligarchi russi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Annunciata dal presidente Joe Biden durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione di martedì sera, è arrivata oggi la task force ribattezzata KleptoCapture con cui il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è deciso a perseguire i crimini degli oligarchi russi. Il presidente russo Vladimir Putin “pensava di poter entrare in Ucraina e il mondo si sarebbe voltato dall’altra parte”, ha detto Biden. “Invece ha incontrato un muro di resistenza che non avrebbe mai immaginato. Ha incontrato il popolo ucraino”, ha aggiunto. A questo si aggiungono gli sforzi economici, a suon di sanzioni, ma anche militari con gli aiuti a Kiev da parte di Stati Uniti, Unione europea, Regno Unito e degli alleati anche nell’Indo-Pacifico, a partire da Australia e Giappone. La ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Annunciata dal presidente Joedurante il suo discorso sullo Stato dell’Unione di martedì sera, è arrivata oggi laribattezzatacon cui il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è deciso a perseguire i crimini degli. Il presidente russo Vladimir Putin “pensava di poter entrare in Ucraina e il mondo si sarebbe voltato dall’altra parte”, ha detto. “Invece ha incontrato un muro di resistenza che non avrebbe mai immaginato. Ha incontrato il popolo ucraino”, ha aggiunto. A questo si aggiungono gli sforzi economici, a suon di sanzioni, ma anche militari con gli aiuti a Kiev da parte di Stati Uniti, Unione europea, Regno Unito e degli alleati anche nell’Indo-Pacifico, a partire da Australia e Giappone. La ...

