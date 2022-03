Benedict Cumberbatch riceve la stella sulla Walk of Fame di Hollywood (Di mercoledì 2 marzo 2022) Benedict Cumberbatch ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Nel corso della cerimonia, ha ricordato la sorella scomparsa prematuramente e ha menzionato lo scontro armato tra Russia e Ucraina, lanciando un appello. Ogni star di Hollywood sogna di ricevere la propria stella sulla Walk of Fame e quel momento è arrivato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 marzo 2022)ha ricevuto la suaofdi. Nel corso della cerimonia, ha ricordato la sorella scomparsa prematuramente e ha menzionato lo scontro armato tra Russia e Ucraina, lanciando un appello. Ogni star disogna dire la propriaofe quel momento è arrivato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

_samxhawkeye_ : RT @MarvelFansIT: BENEDICT CUMBERBATCH PRENDE LA SUA STELLA NELLA WALK OF FAME DI HOLLYWOOD - MarvelFansIT : RT @MarvelFansIT: BENEDICT CUMBERBATCH PRENDE LA SUA STELLA NELLA WALK OF FAME DI HOLLYWOOD - sheowns_myheart : RT @MarvelFansIT: BENEDICT CUMBERBATCH PRENDE LA SUA STELLA NELLA WALK OF FAME DI HOLLYWOOD - GianlucaOdinson : Kevin Feige loda Benedict Cumberbatch: 'Sei l'ancora dell'Universo Marvel' - GianlucaOdinson : Kevin Feige punzecchia Benedict Cumberbatch per Star Trek: 'Sei stato il secondo miglior Khan di sempre'… -