Auto a fuoco in Valle Caudina, probabile guasto dell'impianto elettrico

Tempo di lettura: < 1 minuto

Montesarchio (Bn) – Incendio questa notte di un'autovettura in via Carrara. Una Fiat Idea per cause in corso d'accertamento ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della Stazione di Bonea e i Carabinieri di Montesarchio. Dopo i primi accertamenti sembrerebbe che il rogo sia stato causato dal malfunzionamento dell'impianto elettrico un probabili guasti accidentale

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

