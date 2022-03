Asia-Usb | San Basilio | sfrattata donna con tre minori

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – “A San, in seguito agli sfratti di stamattina, si è appena svolta un’importante e partecipatissima assemblea. Tutti gli interventi hanno sottolineato l’ingiustizia che si è consumata ed è stata espressa una forte volontà di mobilitazione.” “Gravissima infine, si è rilevata la mancanza di riconoscimento, da parte delle forze dell’ordine, della validità della norma regionale votata a febbraio 2020 e con la quale le procedure di rilascio andrebbero sospese almeno per 24 mesi. È ora di organizzare la rabbia dei territori e trasformala in una nuova istanza collettiva, per una vera regolarizzazione che riconosca a tutti coloro che ne hanno i requisiti, il diritto alla casa”. Così in un comunicato l’-Usb Roma. (Agenzia Dire)