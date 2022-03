Armi a Colombia | fonti Iv | interrogazione su rapporti tra D' Alema e aziende**

Advertising

bellaotero82 : RT @ardigiorgio: D’Alema dice che il governo italiano sapeva che stava trattando per la vendita di armi alla Colombia. Finmeccanica e Leona… - Robypennny : RT @DSantanche: A.A.A. cercasi giornali, TV e Tg disposti a parlare dello scoop de @LaVeritaWeb su Massimo D'Alema. 'Sulle armi in Colombia… - gabrielecatania : @LeonangeliG @ninabecks1 grazie, ho letto questo - sacchiflavio : RT @janavel7: Per un giorno ho creduto fosse una fake news. D'Alema mediatore (privato) di una grossa vendita di armi alla Colombia: imposs… - aristogitone1 : RT @janavel7: Armi alla Colombia. #DAlema: 'Io ho cercato di dare una mano a imprese italiane per prendere una commessa importante'. Ah, ec… -

Ultime Notizie dalla rete : **Armi Colombia

La Verità: 'D'Alema intermediario per navi da guerra'. CasoMassimo D'Alema si sarebbe reinventato intermediario per la vendita dialla. Il quotidiano 'La Verità' accusa l'ex premier di essere coinvolto nel tentativo (poi non andato in porto) di trattare con i sudamericani per una maxi commessa sulla vendita di jet ...alla, il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé ad Affaritaliani.it Guerra, 'D'Alema intermediario dicon la'. Accuse da 'La Verità' 'Sono venuto a conoscenza di questa ...Alla domanda se Leonardo abbia in essere contratti con D’Alema o lo studio Robert Allen Law, da Leonardo rispondono con un “no comment”. Così parlava Massimo D’Alema a inizio febbraio per garantire al ...Un affare ricco, a base di aerei da combattimento, sottomarini, corvette, prodotti ambiti di Fincantieri e Leonardo. La posta in palio era una provvigione da 80 milioni di dollari Un Paese non poi cos ...