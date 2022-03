Wta Lione 2022, il tabellone di Camila Giorgi. Esordio complicato, poi derby all’orizzonte (Di martedì 1 marzo 2022) Oggi ci sarà l’Esordio nel WTA di Lione per Camila Giorgi. La marchigiana, testa di serie numero uno del torneo francese, cerca il riscatto dopo due sconfitte al primo turno a San Pietroburgo e Dubai. Non sarà comunque una prima semplice per l’azzurra, visto che dall’altra parte della rete si troverà di fronte la francese Caroline Garcia, ex Top-10 ed ora numero 74 della classifica mondiale. Sicuramente un primo turno complicato, anche perchè Garcia è reduce dalla vittoria a Doha contro Simona Halep, prima di cedere in due set all’americana Cori Gauff. Si tratta del quarto precedente tra le due giocatrici, ma l’ultimo risale addirittura al 2016 in Fed Cup, quando si impose in due set la francese. Garcia è in vantaggio per 2-1 e anche l’altra vittoria è arrivata in uno scontro tra Francia ed Italia, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Oggi ci sarà l’nel WTA diper. La marchigiana, testa di serie numero uno del torneo francese, cerca il riscatto dopo due sconfitte al primo turno a San Pietroburgo e Dubai. Non sarà comunque una prima semplice per l’azzurra, visto che dall’altra parte della rete si troverà di fronte la francese Caroline Garcia, ex Top-10 ed ora numero 74 della classifica mondiale. Sicuramente un primo turno, anche perchè Garcia è reduce dalla vittoria a Doha contro Simona Halep, prima di cedere in due set all’americana Cori Gauff. Si tratta del quarto precedente tra le due giocatrici, ma l’ultimo risale addirittura al 2016 in Fed Cup, quando si impose in due set la francese. Garcia è in vantaggio per 2-1 e anche l’altra vittoria è arrivata in uno scontro tra Francia ed Italia, ma ...

Advertising

livetennisit : WTA 250 Lione: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Camila Giorgi e il derby Trevisan vs Cocciaretto - zazoomblog : Giorgi-Garcia in tv oggi: orario canale e diretta streaming Wta Lione 2022 - #Giorgi-Garcia #oggi: #orario #canale - TennisWebMag : Dopo la vittoria di ieri a Lione di Jasmine Paolini oggi tocca ad altre tre azzurre nel WTA 250. @GiorgiCamilla tro… - zazoomblog : WTA Lione 2022: Paolini avanti nella lunghissima prima giornata Cornet fuori a sorpresa - #Lione #2022: #Paolini… - OA_Sport : WTA Lione 2022: una lunghissima giornata, la prima, che è poi quella che offre anche l'esordio vincente di Jasmine… -