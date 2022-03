Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 11:30 (Di martedì 1 marzo 2022) Viabilità DEL 1 MARZO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; TRAFFICO CONGESTIONATO INVECE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST. SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA IL CENTRO ABITATO DI PAVONA E VIA CANCELLIERA NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022)DEL 1 MARZOORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; TRAFFICO CONGESTIONATO INVECE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 E LA CIRCONVALNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OVEST. SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE, CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA IL CENTRO ABITATO DI PAVONA E VIA CANCELLIERA NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Linea bus 226, fine dei rallentamenti. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Laurentina, tra viale dell'Umanesimo e largo Mendoza - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Sabato dalle 18 all'Olimpico c'è Roma-Atalanta, la mobilità - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domenica si corre la mezza maratona Roma (Eur)-Ostia. Chiusure sulla Colombo. Previ… - rotaruchristina : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Appia Pignatelli tra Via Appia Antica e Via dell'Almone -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Imperia: parte bassa del mercato di via Cascione, Confesercenti "Trovata una soluzione temporanea al problema" ...ai commercianti della parte bassa di via Cascione che lamentavano problemi legati alla viabilità e ... saranno trasferite in parte in piazza Ricci e in parte in piazza Roma". Una volta terminati i ...

A Roma Gualtieri inventa le "quote rosa stradali" ...di Roma, gli assessori alla Cultura e alle Pari opportunità Miguel Gotor e Monica Lucarelli si sono accorti di uno scandalo in piena regola. Tangenti? Disservizi? Assenteismo? Sprechi? Viabilità? No, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2022 ore 19:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...ai commercianti della parte bassa di via Cascione che lamentavano problemi legati allae ... saranno trasferite in parte in piazza Ricci e in parte in piazza". Una volta terminati i ......di, gli assessori alla Cultura e alle Pari opportunità Miguel Gotor e Monica Lucarelli si sono accorti di uno scandalo in piena regola. Tangenti? Disservizi? Assenteismo? Sprechi?? No, ...