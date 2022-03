"Ugo, storia di una piccola idea": un corto celebra il valore della perseveranza e dell'innovazione (Di martedì 1 marzo 2022) Il film segna un evento unico in termini di pianificazione media per la sua durata di 5 minuti in prime time. La storia si snoda in un arco temporale che va dai primi anni del Novecento al 1951 e vede ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 marzo 2022) Il film segna un evento unico in termini di pianificazione media per la sua durata di 5 minuti in prime time. Lasi snoda in un arco temporale che va dai primi anni del Novecento al 1951 e vede ...

Advertising

ilriformista : 'Si chiede di accertare la verità sulla storia di un pischello sparato in testa. E non vedo come nessuna di queste… - paci_ugo : @IlariaBifarini Credo molto agli hacker al soldo della cosiddetta intelligence americana, non ci vuole molto a capi… - ADCGroupItalia : #Intervista: 'Ugo, storia di una piccola grande idea' è il titolo del #film ideato da Epik Partners e prodotto da I… - MarynaDeIpanema : @ShivaBakta - Perché ti sei messo nella storia? tu non c'entri niente! - Non sono io, è mio zio Ugo! Si nota la som… - infoitinterno : Napoli: Zerocalcare, colpito da storia Ugo e l'ho raccontata -