Ucraina, Roma: rete No War a Montecitorio contro decisione Parlamento di finanziare armi (Di martedì 1 marzo 2022) "Siamo qui in piazza Montecitorio perche' in Parlamento oggi si parla del finanziamento di armi per il conflitto tra Ucraina e Russia. Sappiamo che la Nato e altri paesi europei hanno la loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) "Siamo qui in piazzaperche' inoggi si parla del finanziamento diper il conflitto trae Russia. Sappiamo che la Nato e altri paesi europei hanno la loro ...

Advertising

repubblica : Ucraina, l'editto di FdI: 'Azioni disciplinari contro chi sostiene Putin' [di Gabriele Bartoloni] - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lo street artist Harry Greb contro la guerra. Una sua nuova opera è comparsa nei pressi del Colosseo a Ro… - SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il Vaticano si offre come mediatore per favorire il negoziato. VIDEO - ultimenews24 : (Adnkronos) - Un bambino di un anno proveniente dall'Ucraina è stato ricoverato al Bambino Gesù di Roma. Il bimbo è… - MarTer_13 : Sapete se c’è un punto di raccolta di beni di prima necessità per l’#Ucraina a Termini? Sto cercando di capire come… -