Ucraina, l'errore di Putin. 'Così rischia un colpo di Stato' (Di martedì 1 marzo 2022) Che effetto avranno sul piano quotidiano la caduta del rublo, l'impossibilità di viaggiare, le sanzioni? Non voglio fare paragoni azzardati, ma c'è il precedente dell'Afghanistan: l'alto numero di ...

NicolaPorro : ??'Sul fuoco si getta una coperta, lo si soffoca. Non benzina'. Una bellissima analisi di Toni Capuozzo sull'… - martaottaviani : Banca Centrale #Russia alza tassi dal 9,5 al 20%. Alcuni siti russi rivelano che stanno chiedendo ai giovani russi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Pentagono: 'Il cambio di atteggiamento di Vladimir Putin sul nucleare costituisce un'escalation' che risc… - MassimilianoRPP : RT @Capezzone: Questa storia della proroga dello stato d’emergenza NON VA AFFATTO BENE. Le forze armate sono pronte per definizione ecc: in… - VandaZerbini : RT @Capezzone: Questa storia della proroga dello stato d’emergenza NON VA AFFATTO BENE. Le forze armate sono pronte per definizione ecc: in… -