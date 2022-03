Ucraina: Fontana, 'noi leghisti amici della Russia? Dopo aggressione le cose cambiano' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Io sono allibito. Vladimir Putin è sempre stato un tattico molto acuto. Però, l'aggressione all'Ucraina è per me incomprensibile. Oltre che pericolosissima”. Lo dice al Corriere della Sera il vicesegretario della Lega e responsabile Esteri del partito Lorenzo Fontana, aggiungendo che “la Lega ha cercato di tenere dei rapporti normali. E del resto, non siamo mai stati soli. Francia e Germania hanno sempre intrattenuto rapporti abituali con la Russia, circa il 30% del gas europeo viene da là. L'ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder è stato tra gli artefici del gasdotto Nord stream, non certo la Lega. È chiaro che, Dopo un'aggressione di questo tipo, le cose cambiano. È chiaro che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Io sono allibito. Vladimir Putin è sempre stato un tattico molto acuto. Però, l'all'è per me incomprensibile. Oltre che pericolosissima”. Lo dice al CorriereSera il vicesegretarioLega e responsabile Esteri del partito Lorenzo, aggiungendo che “la Lega ha cercato di tenere dei rapporti normali. E del resto, non siamo mai stati soli. Francia e Germania hanno sempre intrattenuto rapporti abituali con la, circa il 30% del gas europeo viene da là. L'ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder è stato tra gli artefici del gasdotto Nord stream, non certo la Lega. È chiaro che,un'di questo tipo, le. È chiaro che ...

TV7Benevento : Ucraina: Fontana, 'noi leghisti amici della Russia? Dopo aggressione le cose cambiano' - - LucaBellinzona : @LoScomodo_ @Anpinazionale @repubblica Non per smontare questo documento ma sai vero che non è una relazione del Pa… - ParliamoDiNews : Ucraina: Fontana, `disponibili a sostenere don Giuseppe e bimbi Busto Arsizio` – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina… - MaricaGusmitta : Dove può portare questo negoziato? Il disegno di Putin e le richieste dell’Ucraina Di Luciano Fontana -… - emanuel_fontana : RT @elevisconti: A tutti coloro che hanno condiviso l'analisi pro Putin di Barbara Spinelli sul Fatto Quotidiano, consiglio il magnifico ar… -