Traffico Roma del 01-03-2022 ore 19:00 (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverde Roma Bentrovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiara congestionato il Traffico sulla Nomentana tra la zona di Casal Boccone e il raccordo anulare poi attenzione a transitare in via di Casal Boccone causa di un incidente all’altezza di via adanegri sulla tangenziale Traffico intenso tra Corso Francia e la via Salaria incolonnamenti in direzione San Giovanni in queste ore Traffico in uscita da Roma Soprattutto nella zona sud con rallentamenti e code lungo la via del Mare la Colombo e la Verde a Tina in via di Boccea rallentamenti per Traffico tra Pineta Sacchetti e Battistini e attenzione un incidente all’altezza di via Gaetano Mazzoni nella trasporto ferroviario in diminuzione i ritardi sulla linea Orte Fiumicino tutto invariato Per quanto riguarda la Metro B1 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiara congestionato ilsulla Nomentana tra la zona di Casal Boccone e il raccordo anulare poi attenzione a transitare in via di Casal Boccone causa di un incidente all’altezza di via adanegri sulla tangenzialeintenso tra Corso Francia e la via Salaria incolonnamenti in direzione San Giovanni in queste orein uscita daSoprattutto nella zona sud con rallentamenti e code lungo la via del Mare la Colombo e la Verde a Tina in via di Boccea rallentamenti pertra Pineta Sacchetti e Battistini e attenzione un incidente all’altezza di via Gaetano Mazzoni nella trasporto ferroviario in diminuzione i ritardi sulla linea Orte Fiumicino tutto invariato Per quanto riguarda la Metro B1 ...

