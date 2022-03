Traffico Roma del 01-03-2022 ore 18:00 (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverde Roma Buonasera da Simone Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento sul Raccordo Anulare a seguito di un incidente lunghe Code in carreggiata interna tra il bivio per Firenze e la Tiburtina incidente tra Tiburtina e la 24 e comunque in via di risoluzione sul raccordo Intanto il Traffico intesto nel tratto su della carreggiata esterna tra Pontina e il video per Napoli zona dello stadio di Ponte Milvio con Traffico intenso code sulla tangenziale sulla viale di Tor di Quinto rallentamenti e code nella zona di Piazzale delle Province code sullo Scalo San Lorenzo in direzione della tangenziale mentre sulla Appia Pignatelli i disagi sono Capannelle Traffico in uscita da Roma Soprattutto sulle vie Trionfale e Cassia nella trasporto ferroviario è ripresa la circolazione dell’ alta velocità ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) LuceverdeBuonasera da Simone Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento sul Raccordo Anulare a seguito di un incidente lunghe Code in carreggiata interna tra il bivio per Firenze e la Tiburtina incidente tra Tiburtina e la 24 e comunque in via di risoluzione sul raccordo Intanto ilintesto nel tratto su della carreggiata esterna tra Pontina e il video per Napoli zona dello stadio di Ponte Milvio conintenso code sulla tangenziale sulla viale di Tor di Quinto rallentamenti e code nella zona di Piazzale delle Province code sullo Scalo San Lorenzo in direzione della tangenziale mentre sulla Appia Pignatelli i disagi sono Capannellein uscita daSoprattutto sulle vie Trionfale e Cassia nella trasporto ferroviario è ripresa la circolazione dell’ alta velocità ...

Advertising

fattoquotidiano : Il Tribunale di Roma ha condannato a 9 anni Giulio Lolli, ex imprenditore 56enne estradato dalla Libia nel dicembre… - Spazio70 : USTICA: «C'È UN FORTE TRAFFICO MILITARE AMERICANO» — Roma, 5 giugno 2001. Processo sui depistaggi relativi al caso… - nonservopiu : Una volta mi hai detto che ti vengo sempre in mente nel traffico di Roma. E forse l'amicizia è questo: sapersi, sen… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Firenze… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Nomentana ?????? Traffico rallentato tra Via Giggi Spaducci e Via di Sant'Alessandro > Via d… -