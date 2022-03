Sara Simeoni, Giulia Salemi e Filippo Bisciglia ‘comici in prova’ per il Nove. Tutti i concorrenti vip di Stand Up! (Di martedì 1 marzo 2022) Stand Up! Comici in prova Dieci vip a scuola di comicità. Anche se – ci sentiamo di premettere – l’arte di far ridere non la si impara. Sul Nove arriva un nuovo factual all’insegna della risata: Stand Up! Comici in Prova. L’idea non è del tutto nuova, almeno per chi ha una certa memoria televisiva. Nel programma di prima serata (in tv dal 13 marzo, su Discovey+ dal 6) metterà cinque comici professionisti alle prese con dieci vip. A questi ultimi, i battutisti dovranno insegnare la non facile tecnica della Stand up comedy. In due settimane, i comici di professione dovranno trasmettere ai volti noti della tv, dello sport e dello spettacolo i trucchi del mestiere e le principali tecniche teatrali in grado di innescare la risata. Gli speciali “alunni” dovranno poi dimostrare di aver appreso l’arte della ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 marzo 2022)Up! Comici in prova Dieci vip a scuola di comicità. Anche se – ci sentiamo di premettere – l’arte di far ridere non la si impara. Sularriva un nuovo factual all’insegna della risata:Up! Comici in Prova. L’idea non è del tutto nuova, almeno per chi ha una certa memoria televisiva. Nel programma di prima serata (in tv dal 13 marzo, su Discovey+ dal 6) metterà cinque comici professionisti alle prese con dieci vip. A questi ultimi, i battutisti dovranno insegnare la non facile tecnica dellaup comedy. In due settimane, i comici di professione dovranno trasmettere ai volti noti della tv, dello sport e dello spettacolo i trucchi del mestiere e le principali tecniche teatrali in grado di innescare la risata. Gli speciali “alunni” dovranno poi dimostrare di aver appreso l’arte della ...

Advertising

sara_simeoni : RT @__mxli_: non fosse per la musica saremmo pazzi - IntornoTv : Sara Simeoni a #Guessmyage Non è un esercitazione @fabriziomico @_Alessio_88 @CorneliaHale94 - 23SportMngmt : Questa sera @guessmyageit ospite Sara Simeoni (e non farà un fosbury) Alle 20.30 @tv8it #sarasimeoni #maxgiusti… - BanijayItalia : Questa sera Sara Simeoni e Valentina Persia saranno ospiti a @Guessmyageit!???? Chi sarà la vincitrice della sfida ca… - Salvato20064124 : @matteosalvinimi @franco_sala Che vita, Pietro Mennea e Sara Simeoni e Salvini Son rivali alle elezioni. -