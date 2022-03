Sampdoria, Ronaldo Vieira si ferma in allenamento: le sue condizioni (Di martedì 1 marzo 2022) Altro infortuno in casa Sampdoria: Ronaldo Vieri si ferma in allenamento Ennesimo infortunio in casa Sampdoria: Ronaldo Vieira si è fermato in allenamento a causa di una contusione alla caviglia. Infortunio che si aggiunge a quello di Askildsen, Gabbiadini e Damsgaard. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Altro infortuno in casaVieri siinEnnesimo infortunio in casasi èto ina causa di una contusione alla caviglia. Infortunio che si aggiunge a quello di Askildsen, Gabbiadini e Damsgaard. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ripresa in tre gruppi, mercoledì seduta pomeridiana Terapie e fisioterapia per Ronaldo Vieira, che ha subito una contusione ad una caviglia. Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini stanno intanto portando avanti i rispettivi iter di recupero. Domani, ...

