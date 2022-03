Roma, la ditta sciopera e i bambini rimangono a digiuno a scuola: ”E’ scandaloso!” (Di martedì 1 marzo 2022) Roma. Lo sciopero è senz’altro un diritto sacrosanto, un diritto individuale ad esercizio collettivo, è un dogma fondato sulla ragione, come direbbe il ”padre” dello statuto dei lavoratori Gino Giugni. Dunque, sacrosanto, soprattutto se ci sono dei problemi profondi nell’assetto organizzativo del lavoro di una azienda. Tuttavia, esistono dei servizi che vanno tutelati, soprattutto se riguardano soggetti che, con le problematiche del lavoro, non hanno proprio niente a che fare, come i bambini. bambini a digiuno per lo scipero E’ successo, nella giornata del 28 febbraio scorso, che nei nidi, materie e primarie del IV Municipio di Roma, i bambini che frequentavano in quel giorno gli istituti sono rimasti a digiuno per ore, e solo nel pomeriggio hanno ricevuto dei panini. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022). Lo sciopero è senz’altro un diritto sacrosanto, un diritto individuale ad esercizio collettivo, è un dogma fondato sulla ragione, come direbbe il ”padre” dello statuto dei lavoratori Gino Giugni. Dunque, sacrosanto, soprattutto se ci sono dei problemi profondi nell’assetto organizzativo del lavoro di una azienda. Tuttavia, esistono dei servizi che vanno tutelati, soprattutto se riguardano soggetti che, con le problematiche del lavoro, non hanno proprio niente a che fare, come iper lo scipero E’ successo, nella giornata del 28 febbraio scorso, che nei nidi, materie e primarie del IV Municipio di, iche frequentavano in quel giorno gli istituti sono rimasti aper ore, e solo nel pomeriggio hanno ricevuto dei panini. ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, la ditta sciopera e i bambini rimangono a digiuno a scuola: ”E’ scandaloso!” - Daniele83330212 : @sa_ga13 @RiprendRoma @Roma @gualtierieurope @Sabrinalfonsi @Lavoratori_Ama D'accordo...dove non arriva la ditta ci… - Daniele83330212 : @sa_ga13 @RiprendRoma @Roma @gualtierieurope @Sabrinalfonsi @Lavoratori_Ama Buongiorno. Non lavoro per AMA. Il ripo… - Roma_Traslochi : Traslochi in zona a #Roma, come trovare #ditta #traslochi vicino a me Traslochi in zona, sempre difficile trovare d… - CosenzaChannel : L'azienda appaltatrice ha avviato gli interventi previsti su Via Roma a Cosenza nel tratto antistante gli istituti… -