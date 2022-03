Provate che siete con noi |  Zelensky va in pressing sull' Ue

(Di martedì 1 marzo 2022) Volodymyr Zelensky ha lanciato l'ennesimo diperato appello all'Unione europea: "Vogliamo essere membri a pari diritti dell'Europa. Non lasciateci soli"

Leggi Anche Zelensky davanti al Parlamento Ue: 'state con l'Ucraina. Putin parla di target militari, ma uccide i bambini'. Standing ovationQuindi il presidente ucraino ha annunciato, dopo i missili lanciati oggi sulla piazza della Libertà di Kharkiv, 'd'ora in poi tutte le piazze delle nostre città si chiameranno piazza della ...Stiamo dimostrando a tutti che questo è quello che siamo". Il presidente ucraino ha chiesto agli europei di "provare che siete con l'Ucraina". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...Il presidente era collegato da Kiev, è apparso provato ma determinato a guidare il Paese sotto attacco russo e bielorusso. “Sono lieto di constatare l’unità dei Paesi europei, ma non sapevo che ...