Perché Taiwan non sarà un’altra Ucraina

Leggi su it.insideover

(Di martedì 1 marzo 2022) Paragonare l’è un grave errore. Le due situazioni, e le cause che hanno generato le rispettive crisi, sono completamente diverse tra loro e non possono essere sovrapposte. “Ci sono almeno cinque differenze principali, cinque aspetti che differenziano quanto sta accadendo in Europa orientale dalla questioneese“, spiega a InsideOver Lorenzo Maggiorelli, professore InsideOver.