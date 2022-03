Pagelle Milan Inter: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI (Di martedì 1 marzo 2022) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/22: Pagelle Milan Inter Le Pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Inter, valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/2022. TOP: Bennacer, Perisic FLOP: Giroud, Brozovic VOTI Al termine del match TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/2022. TOP: Bennacer, Perisic: Giroud, BrozovicAl termine del match TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MikiPanda6 : @inFranchezza @sportmediaset Questo Milan è 'prosperoso', come disse un vecchio saggio .Ti ascolterò, con piacere,… - Sportellate_it : Voti troppo generosi per la difesa del Milan e troppo cattivi con i subentrati dell’Inter. - infoitsport : Le pagelle di Leao: il suo gol non basta, ma per questo Milan è imprescindibile - OdeonZ__ : Milan-Udinese, le pagelle: Pereyra illumina, è da 6,5. Messias confuso: 5 - rating_fan : la Pagella del tifoso: #Milan & #Inter vigilia #Derby, ma che disastro i voti della 27^giornata! Tutte le pagelle q… -