Oroscopo Branko di mercoledì 2 marzo | giornata di relax con gli amici

Ariete – Oggi vuoi fare troppe cose, ma devi capire che bisogna mantenere la calma: devi prenderti il tempo necessario per riflettere, per concludere quello che stai facendo! Toro – Oggi vuoi dedicarti all'intelletto, a un corso di formazione, a un buon libro. Sicuramente ti farà bene e ti aprirà la mente! Gemelli – Hai tantissime idee, alcune un po' particolari sul lavoro. Cerca di fare chiarezza, a volte ti stupisci anche di te stesso: ma vai avanti così, sei sulla strada giusta! Cancro – Hai un po' di difficoltà oggi perché non sei in grado di trasformare le tue idee in realtà. Sei agitato, hai l'umore altalenante: non essere frettoloso, con calma tutto si risolverà!