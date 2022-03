Milano | l’ex la minaccia di morte | la sedicenne lo fa arrestare

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 marzo 2022)ladi, arrestato dalla polizia. I due erano stati fidanzati, lui 20 anni, lei 16. Ma quando la ragazzina ha deciso di lasciarlo, sono incominciate le minacce diladi, arrestato dalla polizia. Erano stati fidanzati, poi lalo ha lasciato. Da lì insulti, minacce, sino a dirle: “Ho la lama, ti sgozzo”. Così lei è riuscita a fareil suo ex fidanzato, di 20 anni. Il giovane non si è rassegnato alla fine della storia e la seguiva, conosceva ogni sua mossa. Così sul mezzanino del metrò che la ragazza prende per tornare a casa da scuola, l’hata: “Te la faccio pagare. Ho una lama. Sei morta. Ti sgozzo. Sei un cadavere”. ...