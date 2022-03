Milan: infortunio Romagnoli, rischia la sfida col Napoli (Di martedì 1 marzo 2022) Alessandro Romagnoli lascia il campo durante Milan-Inter sfida valida per le semifinali di Coppa Italia. Il difensore del Milan è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un infortunio muscolare, al suo posto Kalulu. Romagnoli ha lasciato il campo al 26? durante Milan-Inter, per il difensore problema all’adduttore sinistro. Un inforunio muscolare che dovrà essere verificato nei prossimi giorni. A questo punto Romagnoli è a rischio per la sfida Napoli-Milan di domenica prossima. sfida scudetto dato che le due squadre sono appaiate al primo posto in classifica. Nel Napoli ci sono da verificare le condizioni di Lobotka, rientrato dall’infortunio, ma ... Leggi su napolipiu (Di martedì 1 marzo 2022) Alessandrolascia il campo durante-Intervalida per le semifinali di Coppa Italia. Il difensore delè stato costretto ad uscire dal campo a causa di unmuscolare, al suo posto Kalulu.ha lasciato il campo al 26? durante-Inter, per il difensore problema all’adduttore sinistro. Un inforunio muscolare che dovrà essere verificato nei prossimi giorni. A questo puntoè a rischio per ladi domenica prossima.scudetto dato che le due squadre sono appaiate al primo posto in classifica. Nelci sono da verificare le condizioni di Lobotka, rientrato dall’, ma ...

