Krunic la carta di Pioli per il derby. Leao e Messias per accendere la luce (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di decisioni per Stefano Pioli: la stagione arriva a una svolta importante e la semifinale d'andata di Coppa Italia - versione derby di Milano - è un appuntamento da non fallire. Rispetto alla ...

