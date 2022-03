Inter, possibile addio di un fedelissimo di Inzaghi in estate: le ultime (Di martedì 1 marzo 2022) Il futuro di Stefan De Vrij all’Inter sembra sempre più in bilico. Questa potrebbe essere la sua ultima stagione in nerazzurro, alla luce di un rinnovo che non sembra arrivare e di prestazioni ben al di sotto della media. De Vrij Rinnovo Premier League Prima del covid, i discorsi sul rinnovo erano ben avviati ora, invece, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra tutto fermo. L’ambizione del giocatore sarebbe di chiudere la carriera in Premier League e, forte di un solo anno di contratto rimasto, potrebbe andare a scadenza o a prezzo di saldo nella prossima sessione di mercato. Edoardo Ciccarelli Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Il futuro di Stefan De Vrij all’sembra sempre più in bilico. Questa potrebbe essere la sua ultima stagione in nerazzurro, alla luce di un rinnovo che non sembra arrivare e di prestazioni ben al di sotto della media. De Vrij Rinnovo Premier League Prima del covid, i discorsi sul rinnovo erano ben avviati ora, invece, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra tutto fermo. L’ambizione del giocatore sarebbe di chiudere la carriera in Premier League e, forte di un solo anno di contratto rimasto, potrebbe andare a scadenza o a prezzo di saldo nella prossima sessione di mercato. Edoardo Ciccarelli

Advertising

vivoperlinter : L'uomo della possibile svolta per Beppe #Bergomi. #Inter - spritzgirl : Sto per tirare porchi perché stasera fanno sia la semifinale di coppa italia milan-inter, sia stasera tutto è possi… - 100x100Napoli : Incidente d’auto per Ribery, salta l’Inter, possibile multa della società per il francese - MentalitNeroaz1 : Questa sera Inzaghi potrebbe cambiare modulo: 3-4-1-2 con Calhanoglu dietro e Dzeko-Martinez coppia d'attacco. Poss… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… -