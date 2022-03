Inter, ieri sera a cena con la squadra anche Ausilio e Marotta (Di martedì 1 marzo 2022) Ausilio e Marotta vicini alla squadra È un momento delicato in casa Inter che questa sera si appresta ad affrontare il Milan nell’andata delle semifinali della Coppa Italia 21/22. Il periodo no vissuto dalla squadra è evidente, con una vittoria che manca dal 2 a 1 casalingo sul Venezia per questo motivo Ausilio e Marotta sono molto vicini alla squadra. Secondo il Corriere dello Sport, i due dirigenti insieme a Dario Baccin ieri sera hanno cenato in quel di Appiano Gentile insieme alla squadra e a Simone Inzaghi per caricare ulteriormente l’ambiente e provare a trovare i risultati che fin qui non sono arrivati. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di martedì 1 marzo 2022)vicini allaÈ un momento delicato in casache questasi appresta ad affrontare il Milan nell’andata delle semifinali della Coppa Italia 21/22. Il periodo no vissuto dallaè evidente, con una vittoria che manca dal 2 a 1 casalingo sul Venezia per questo motivosono molto vicini alla. Secondo il Corriere dello Sport, i due dirigenti insieme a Dario Baccinhannoto in quel di Appiano Gentile insieme allae a Simone Inzaghi per caricare ulteriormente l’ambiente e provare a trovare i risultati che fin qui non sono arrivati. L'articolo proviene da ...

