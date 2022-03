In 10 anni perso quasi il 16% di attività commerciali nei centri storici: allarme Confcommercio (Di martedì 1 marzo 2022) L’associazione regionale: «Intervenire contro il rischio desertificazione dei centri storici» E’ stata pubblicata l’analisi della settima edizione dell’Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città e nei centri storici, effettuata dall’Ufficio Studi di Confcommercio. La sintesi fotografa la presenza di attività del terziario in 120 Comuni italiani di medio-grandi dimensioni, di cui 110 capoluoghi di provincia e 10 Comuni non capoluoghi. Il dato nazionale mostra come negli ultimi nove anni si sia verificato un calo significativo delle attività commerciali. Dal 2012 al 2021 ci sono 85.000 negozi in meno, mentre il settore degli ambulanti registra un saldo negativo di 10.000 attività. Per quanto riguarda le 14 ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 1 marzo 2022) L’associazione regionale: «Intervenire contro il rischio desertificazione dei» E’ stata pubblicata l’analisi della settima edizione dell’Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città e nei, effettuata dall’Ufficio Studi di. La sintesi fotografa la presenza didel terziario in 120 Comuni italiani di medio-grandi dimensioni, di cui 110 capoluoghi di provincia e 10 Comuni non capoluoghi. Il dato nazionale mostra come negli ultimi novesi sia verificato un calo significativo delle. Dal 2012 al 2021 ci sono 85.000 negozi in meno, mentre il settore degli ambulanti registra un saldo negativo di 10.000. Per quanto riguarda le 14 ...

Advertising

zazoomblog : In 10 anni perso quasi il 16% di attività commerciali nei centri storici: allarme di Confcommercio - #perso #quasi… - ALE19552 : @CistiteInfoAPS @FacebookWatch Testimonianza: 16 anni di cistite fissa, 24 ore al giorno. Nessun aiuto da medici. D… - voglioungelatoo : non io che ho appena sentito mia madre dire 'alessà (mia sorella di 11 anni) controlla tu le cose sul fuoco altrime… - Pensioniamoci : A nostro avviso… L’Italia,se fosse stato un paese libero economicamente,NON avrebbe aspettato 2 ANNI per avere dei… - santogabb : @santaseraf Ho perso per fortuna da anni il disagio nel parlare del mio corpo, i kg, ecc però sì sono alquanto d’ac… -