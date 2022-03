Il "whatever it takes" di Metsola: sì prospettiva Ue dell'Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) "La nostra risposta europea era in evidenza in questi giorni così dolorosi, questo deve essere il nostro momento 'whatever it takes'. Gli stati confinanti hanno accolto centinaia di migliaia di rifugiati ucraini. Gli europei ospitano gli ucraini nelle loro case. Abbiamo implementato una serie di sanzioni massicce senza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) "La nostra risposta europea era in evidenza in questi giorni così dolorosi, questo deve essere il nostro momento 'it'. Gli stati confinanti hanno accolto centinaia di migliaia di rifugiati ucraini. Gli europei ospitano gli ucraini nelle loro case. Abbiamo implementato una serie di sanzioni massicce senza ...

"Provate che siete con noi": Zelensky va in pressing sull' Ue " Questo deve essere il nostro momento Whatever it Takes ", ha quindi spiegato Metsola, citando la frase dell'allora presidente della Bce Mario Draghi durante la crisi dell'Euro. " Gli Stati ...

Il caro-gas preoccupa. Dal premier un altro "whatever it takes" ilGiornale.it Ucraina, Metsola: riconoscere la richiesta di Kiev di adesione all'Ue "Questo deve essere il nostro 'whatever it takes' e l'Europa è pronta ad andare avanti nel suo appoggio all'Ucraina". Questo quanto dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al ...

Zelensky firma la richiesta per l'adesione all'Ue

