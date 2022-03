Guerra Russia-Ucraina, Draghi riferisce in Senato e chiede il voto di fiducia (Di martedì 1 marzo 2022) per procedere con il sostegno al conflitto Il Presidente Mario Draghi ha reso, al Senato della Repubblica, le Comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Alle 15.30 sarà alla Camera dei Deputati per riferire sugli stessi temi. Il discorso di Draghi, interrotto più volte dagli applausi dall’assemblea dei Senatori, si è concentrato sulla crisi bellica tra Russia e Ucraina. Ha detto Draghi: “L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea” e ha poi aggiunto: “negli ultimi decenni, molti si erano illusi che la Guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa e che potessimo dare per scontate le conquiste di pace, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) per procedere con il sostegno al conflitto Il Presidente Marioha reso, aldella Repubblica, le Comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra. Alle 15.30 sarà alla Camera dei Deputati per riferire sugli stessi temi. Il discorso di, interrotto più volte dagli applausi dall’assemblea deiri, si è concentrato sulla crisi bellica tra. Ha detto: “L’invasione dell’da parte dellasegna una svolta decisiva nella storia europea” e ha poi aggiunto: “negli ultimi decenni, molti si erano illusi che lanon avrebbe più trovato spazio in Europa e che potessimo dare per scontate le conquiste di pace, ...

CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - ladyonorato : Mentre l’UE fa di tutto per alzare il livello dello scontro, Ucraina e Russia si siedono al tavolo del negoziato in… - rolandinoANZIO : Finalmente se ne inizia a parlare. A mio parere Zelensky ha l'ordine di non fermare la guerra perchè l'obbiettivo f… - VinterChampagne : @dottorbarbieri Abbiamo dichiarato guerra alla Russia? -