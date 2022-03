Guerra in Ucraina, bombe su Kiev. Paracadutisti del Cremlino a Kharkiv, Mariupol circondata, Kherson occupata. Biden: “Putin isolato più che mai”. Zelensky: “6 mila russi uccisi dall’inizio” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Oggi nuovi negoziati in Bielorussia. Spazio aereo americano vietato ai voli russi. Sventato un complotto ceceno per uccidere Zelensky. Sette banche russe fuori dallo Swift, si salva Gazprom. In mattinata il voto sulla risoluzione dell’Onu Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 2 marzo 2022) Oggi nuovi negoziati in Bieloa. Spazio aereo americano vietato ai voli. Sventato un complotto ceceno per uccidere. Sette banche russe fuori dallo Swift, si salva Gazprom. In mattinata il voto sulla risoluzione dell’Onu

