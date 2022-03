Gergiev risponde di sé | non per Putin In piena libertà

(Di martedì 1 marzo 2022) Brevemente nazionalista fino alla passeggiata di Fiume, Arturo Toscanini post Marcia su Roma si rifiutò di dirigere alla “sua” Scala se fosse stato presente il Duce. Preferì trasferirsi a New York che accettare il fascismo e anche da Bayreuth se ne andò sbattendo la porta, e da Salisburgo dopo l’Anschluss, in aperto disprezzo di Hitler. In America diresse gratuitamente concerti benefici e per le truppe, alla Scala tornò nel 1946, per il grandioso concerto della Liberazione. Dovrebbero essere tutti così, i direttori d’orchestra, ma l’obbligo non c’è e il manicheismo ha sempre un cattivo puzzo orwelliano. Del resto anche al suo gran rivale Furtwangler, pur sospettato di simpatie naziste, dopo la guerra non fu vietato dirigere. Valerij, un grandissimo a sua volta, è stato cacciato con ignominia dalla Scala, la filarmonica di Parigi gli ha annullato un concerto e ...

Advertising

DirkSoave : @ildelfinogiulio Ma se poi Gergiev risponde 'sono dove sono perché mi sono fatto un mazzo tanto, ma chi te conosce?… -

Ultime Notizie dalla rete : Gergiev risponde

Il Foglio

Dunque, scaricato nel frattempo da New York, Monaco, Lucerna, Verbier e anche dall'agenzia artistica che lo rappresenta, non salirà sul podio per le repliche, a partire dal 5 marzo, di ...'Credo che a questo punto lo possiamo escludere ': così il sindaco di Milano Giuseppe Salaalla domanda dei cronisti sulla presenza del direttore d'orchestra Valery(amico e alter ego artistico dello zar in guerra contro l'Ucraina) a dirigere la Dama di Picche, in programma ...Valerij Gergiev, un grandissimo a sua volta ... Ma un artista non è un asset del soft power nemico, risponde di sé e della sua libertà. E noi siamo per la liberà. Vero? "Maurizio Crippa, vicedirettore ...Ha mentito al mondo intero». Il Teatro alla Scala aveva chiesto al direttore russo filo-Putin Valery Gergiev di prendere posizione contro la guerra, ma lui non ha risposto e per questo verrà ...