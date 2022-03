Digitale terrestre, altri cambiamenti in settimana: cosa dovete sapere (Di martedì 1 marzo 2022) Nuovi importanti cambiamenti questa settimana in chiave Digitale terrestre, con gli italiani che dovranno rifare tutto da capo: cosa sta succedendo Le modifiche al Digitale terrestre continuano senza sosta e questa sarà un’altra settimana di cambiamenti. Le novità previste saranno sia locali che nazionali. Digitale terrestre (pixabay)In primis, nel TIMB Mux 2 e Mux 3 è arrivata la versione HD di TV2000, disponibile alla numerazione 28. Il canale, gestito da CEI, è visibile in risoluzione 1440×1080 pixel in MPEG-4 H.264. C’è anche la versione standard, sotto l’etichetta ‘provvisorio’, in onda all’LCN 28 in MPEG-2. A livello locale, segnaliamo che Rete Oro (canale 18) è passata al ... Leggi su vesuvius (Di martedì 1 marzo 2022) Nuovi importantiquestain chiave, con gli italiani che dovranno rifare tutto da capo:sta succedendo Le modifiche alcontinuano senza sosta e questa sarà un’altradi. Le novità previste saranno sia locali che nazionali.(pixabay)In primis, nel TIMB Mux 2 e Mux 3 è arrivata la versione HD di TV2000, disponibile alla numerazione 28. Il canale, gestito da CEI, è visibile in risoluzione 1440×1080 pixel in MPEG-4 H.264. C’è anche la versione standard, sotto l’etichetta ‘provvisorio’, in onda all’LCN 28 in MPEG-2. A livello locale, segnaliamo che Rete Oro (canale 18) è passata al ...

