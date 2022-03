Davide Silvestri deluso dalla nomination di Lulù

Advertising

Novella_2000 : Davide sbotta contro Lulù dopo la nomination: “Doppiogiochista e bugiarda“ #gfvip - confessionaIe : davide silvestri non sarai mai famoso - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Davide Silvestri sbotta dopo la nomination di Lulù Selassié #DavideShorty #LucreziaHailéSelassié - Kikostar0 : Grande #Davide la pensiamo uguale su tante cose questa soprattutto….. VOTIAMO DAVIDE #gfvip “NORMODOTATO” ??????????????… - zazoomblog : “Sta ancora sparlando”: colpo velenoso contro Davide Silvestri nella notte medita vendetta [VIDEO] - #ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

Miriana Trevisan si è confidata stamane con, parlando in particolare degli altri vipponi del Gf Vip 2021 che l'accusano di essere falsa. Durante la diretta di ieri l'ex Velina ha discusso in particolare con Soleil Sorge e poi ...Che Sophie Codegoni, ora a rischio eliminazione al televoto contro Giucas Casella, Antonio Medugno (che è in rapporti tesi con Delia Duran, ndr) ,e Miriana Trevisan, sia prossima ...Anche questa settimana Davide non ha preso benissimo alcune nomination che sono arrivate dai suoi compagni di viaggio. E visto che si rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello VIP 6, la tension ...Davide Silvestri ci è rimasto male della nomination di Lucrezia Selassié. Ecco quanto ha affermato il gieffino.