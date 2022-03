Bitcoin vola a 60mila $ sulle piattaforme russe. Così le crypto entrano in guerra (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre le Borse sono in preda alla volatilità Bitcoin sembra stia cambiando pelle. Con un rialzo del 20% in due giorni si starebbe trasformando, nel bel mezzo del conflitto tra Russia e Ucraina, in una sorta di bene rifugio. Ma non è l’unica crypto a correre. Ecco perché Leggi su ilsole24ore (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre le Borse sono in preda allatilitàsembra stia cambiando pelle. Con un rialzo del 20% in due giorni si starebbe trasformando, nel bel mezzo del conflitto tra Russia e Ucraina, in una sorta di bene rifugio. Ma non è l’unicaa correre. Ecco perché

Advertising

sole24ore : ?? #Bitcoin vola a 60mila $ sulle piattaforme russe. Così le #crypto entrano in guerra - DamatoRicardo : RT @VitoLops: Ecco perché #Bitcoin sta mostrando i muscoli in questa guerra finanziaria - Michael57307274 : RT @VitoLops: Ecco perché #Bitcoin sta mostrando i muscoli in questa guerra finanziaria - VitoLops : Ecco perché #Bitcoin sta mostrando i muscoli in questa guerra finanziaria - luca79ind : Il Sole 24 ORE: Bitcoin vola a 60mila $ sulle piattaforme russe. Così le crypto entrano in guerra.… -