Apollo Tyres firma un accordo di distribuzione con la svedese Amring per Vredestein

PneusNews.it

(India)è il settimo produttore mondiale di pneumatici . L'azienda indiana è stata ...Unito) Il marchio di pneumatici Davanti è stato creato nel 2015 dal distributore britannico Oak...Amsterdam, 27 gennaio 2022 " Liebherr, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore delle attrezzature per l'edilizia, ha concluso un accordo conLtd. per la fornitura di pneumatici Vredestein per diversi modelli di pale gommate. Gli pneumatici Vredestein Endurion e Flotation Trac sono stati omologati per le pale gommate compatte ...Its revenue from operations, however, increased 10 per cent to Rs 5,707 crore as against Rs 5,195 crore in the third quarter of FY21, Apollo Tyres said in a statement. 03 Feb, 2022, 06.52 AM IST ...Il grossista di pneumatici svedese Amring è ora il distributore esclusivo della gamma di pneumatici per auto, commerciali leggeri e ...