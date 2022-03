Amedeo Goria e Stella beccati insieme ma Alex Belli è con lei a Sharm El Sheik

(Di martedì 1 marzo 2022) Che succede traStarlite o cosa è successo? Lei è la collaboratrice fidata ma anche amica molto intima die Delia Duran, lui il giornalista che tra gossip e reality ha fatto ben capire quanto gli piacciano le donne. E’ Novella 2000 a parlare di questo presunto nuovo legame ma si aggiunge anche Pomeriggio Cinque in onda in questo momento. Dal salotto di Barbara D’Urso gli opinionisti che conoscono bene queste dinamiche. In collegamento, distanti. Sella Starlite è sempre più presente in tv pronta a sostenere gli amici Delia Duran e; il loro rapporto è speciale, l’hanno dichiarato tutti e tre. Cosa c’entra in questo triangolo...

elisa_c_c : RT @AnsiaCiVede: Mi hanno detto che stanno arrivando nei divanetti anche Amedeo Goria e Tommaso Eletti #jeru - AnsiaCiVede : Mi hanno detto che stanno arrivando nei divanetti anche Amedeo Goria e Tommaso Eletti #jeru - pomeriggio5 : Amedeo Goria collezionista d'arte ??? #Pomeriggio5 #GFVIP - SoleFuture : RT @soleilstasiiii: Raga super bomba Amedeo GORIA paparazzato con la famosa amica di Alex belli STELLA ?????????? #gfvip #solearmy #Pomeriggio5 - soleilstasiiii : Raga super bomba Amedeo GORIA paparazzato con la famosa amica di Alex belli STELLA ?????????? #gfvip #solearmy #Pomeriggio5 -

Si apre un nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge Alex Belli, Delia Duran e Stella , l'assistente dell'attore, ormai ospite fissa nel salotto di Pomeriggio 5. Proprio qui, in collegamento con Barbara D'Urso, ha raccontato qualche giorno fa di avvicinamenti più che amichevoli con Stella , nota anche come Starlight. Dichiarazioni che trovano oggi conferma ...Ciò che è certo, però, è che questo lo porterà a stare per un po' lontano dalla sua futura moglie, Guenda, figlia die Maria Teresa Ruta. Tra i due l'amore è ormai solido, tant'è ...La puntata di Love Is In The Air in onda martedì 1 marzo è disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity La puntata di Love Is In The Air in onda martedì 1 marzo è disponibile in streaming o ...Stella Starlite, collaboratrice e amica intima di Alex Belli e Delia Duran, si starebbe avvicinando ad Amedeo Goria: tutto sul gossip ...